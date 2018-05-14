Turkcell Gebze Veri Merkezi'nin işgali davasında 10 sanığın ağırlaştırılmış müebbeti istendi

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek, iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 10'u tutuklu, 1'i firari 15 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, daha önce meslekten ihraç edilen sanıklar Gebze Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz, üsteğmenler Arda Uzun ve Emrah Ercenik, teğmenler Bülent Coşkun, Mehmet Özen ve Suat Selçuk, astsubaylar Mahmut Kahveci ve Osman Horat, başçavuş Doğan Çeliktaş, eski öğretmen Vedat Çetin, tutuksuz sanıklar C.A, İ.B. ve S.T. ile avukatlar hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan A.A'nın yer almadığı duruşmaya, Başbakanlık adına avukat Serpil Esma Şahin de katıldı.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, 10 tutuklu sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Söz verilen sanık ve avukatları, esas hakkındaki savunmalarını yapmak için süre istedi.

Duruşma 2 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak: AA