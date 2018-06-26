TürkAkım'ın ikinci hattının yapımına yeniden başlandı

TürkAkım şirketi, 20 Haziran'da Karadeniz’e giriş yapan Pioneering Spirit gemisinin, boru döşeme donanımının test edilmesi gibi hazırlık çalışmalarının ardından projenin ikinci hattının inşaasına başladığını açıkladı.

Pioneering Spirit gemisi tarafından Rusya-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırına kadar döşenen ikinci hattın, Karadeniz’de 2 bin 170 metre derinlikten su yüzüne çıkarılmasıyla boru döşeme çalışmalarına bu noktadan devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ikinci hattın Münhasır Ekonomik Bölgeler sınırına kadar olan ilk 224 kilometresinin geçen yıl inşa edildiği belirtildi.

"Birinci hat Nisan 2018’de tamamlanarak Kıyıköy sahiline ulaşmıştı. İki hattın yapımında toplamda bin 161 kilometre, yani inşa edilecek toplam uzunluğun yüzde 62’si tamamlanmıştı. TürkAkım’ın ikinci hattı da Trakya’nın Kıyıköy beldesine doğru ilerleyecek."

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Pioneering Spirit

TürkAkım'ın ilk hattının derin sulardaki kısmını döşeme çalışmalarını tamamladıktan sonra Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na giden geminin, burada planlı bakım onarım çalışmaları yapılmıştı.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi unvanına sahip Pioneering Spirit, geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle montajlanması ve sökülmesiyle çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel tasarlandı.

Tek seferde 2,5 Eyfel Kulesi ağırlığında platformları kaldırabilecek güce sahip gemide, 40 ülkeden 562 kişi görev yapıyor.

Kaynak: AA