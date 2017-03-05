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Türk zabıtasından Çad'a eğitim desteği

TİKA ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çadlı zabıta ve itfaiye çalışanlarına kurs verdi.

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Türk zabıtasından Çada eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'ın başkenti Encemine'nin büyükşehir belediyesinde çalışan 50 zabıta ve itfaiye personeline mesleklerindeki yeni ve modern uygulamalara ilişkin eğitim verdi.

TİKA tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Afrika'daki görünürlüğünü artırmak ve ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla İstanbul'la kardeş şehir olan Çad'ın başkenti Encemine'de, Encemine Büyükşehir Belediyesinin zabıta ve itfaiye çalışanlarına teorik ve uygulamalı kurs verildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle verilen eğitimde, 50 zabıtaya görev alanları, sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı belgelerinin düzenlenmesi, iş yerlerinin denetlenmesi, çevre ve toplum sağlığının korunması için alınması gereken tedbirler ile yasalara aykırı durumlarda uygulanacak yaptırımlar, para cezaları ve halkla ilişkiler konularında iki günlük eğitim verildi.

İtfaiye eğitiminde ise ekip çalışması, araç ve ekipman bilgisi, kişisel koruyucu donanım, yangın bilgisi, gaz kaynaklı yangın bilgisi, derin kuyu olaylarına müdahale, trafik kazalarında araçlara müdahale, yangında arama kurtarma, yaralı taşıma teknikleri konularında beş günlük eğitim programı düzenlendi.

Etiketler: türk zabıtası, TİKA, çad, Eğitim
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