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'Türk Yıldızları'nın provası nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızlarının Antalya'daki gösteri uçuşu öncesi yaptığı provayı çok sayıda vatandaş izledi.

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Türk Yıldızlarının provası nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesinde, Antalya'da prova uçuşu yaptı.

Antalya semalarında yaklaşık 30 dakika uçan 7 savaş uçağının gösterisi, Konyaaltı sahili, varyant ve Atatürk Parkı'nı dolduran Antalyalılar tarafından ilgiyle izlendi. Trafikteki vatandaşlar da otomobillerini durdurarak uçuşu izledi.

Prova sırasında Türk Yıldızlarının yaptığı akrobatik hareketler, vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Antalyalı öğretmen Hüseyin Yetişpalas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, provanın bile çok eğlenceli olduğunu dile getirerek, "Kızım Ada ile izledik. Çok mutlu olduk. Bizi bir kez daha gururlandırdılar." dedi.

Provayı izlemek için Konyaaltı Plajı'na geldiğini anlatan Erkan Çiçek ise "Güzel bir gösteriydi. Tehlikeli hareketler vardı. Ordumuzun, ülkemizin gücünü göstermek adına bu zorlu hareketlerin gerekli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Etiketler: Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri
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