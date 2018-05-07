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Buradasınız : » » Türk Yıldızları'nın Konya'daki gösterisi nefes kesti

Türk Yıldızları'nın Konya'daki gösterisi nefes kesti

Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Hıdırellez etkinliklerinde Türk Yıldızları da gösteri yaptı.

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Akşehir Belediyesi'nin 15’incisini düzenlediği Hıdırellez etkinlikleri, bu yıl da geniş katılımla yapıldı.

Akşehir Otogarı yakınlarında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara, on bin kişilik hazırlanan "gölle" adlı yiyecek ikram edildi.

Etkinlikte önce Akşehir Belediyesi Mehter Grubu sahne aldı. Halk oyunları gösterisinin ardından pop müzik sanatçısı Simge, Akşehirlilerle buluştu. 

Son gösteriyi ise, Türk Yıldızları yaptı. Gösteri sırasında Afyonkarahisar-Konya arasındaki D-300 Karayolu iki taraflı trafiğe kapatılırken, gösteriyi daha iyi izlemek isteyen vatandaşlar karayoluna akın etti.

Türk Yıldızları gösterileriyle Akşehirlilerin büyük beğeni ve alkışını topladı.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk ve Belediye Başkanı Salih Akkaya, etkinliğin Akşehir’de yapılmasına katkı sağlayan komutanlara birer plaket takdim etti.

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Yıldızları, şenlik, Konya, Hıdırellez, gölle, Akşehir
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