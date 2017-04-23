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Türk Yıldızları’ndan Antalya semalarında nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi ''Türk Yıldızları'', Antalya'da gösteri uçuşu yaptı.

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Türk Yıldızlarından Antalya semalarında nefes kesen gösteri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Antalya Havalimanı'ndan havalanan akrobasi timi "Türk Yıldızları''nın gösterisi, Konyaaltı sahili, varyant ve Atatürk Parkı'nı dolduran binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Antalya semalarında yaklaşık 35 dakika uçan NF-5 tipi süpersonik 7 savaş uçağının gösterisi sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı vatandaşlar ise gösteriyi denizden 30-40 metre yüksekteki falezlerden izledi. Bir grup vatandaş ise denizde Türk Bayrağı açarak, akrobasi timini selamladı.

Vatandaşlar, "Türk Yıldızları"nı dakikalarca alkışladı.

Etiketler: Türk Yıldızları, antalya
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