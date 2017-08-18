  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Türk Yıldızları şehit Eren anısına havalanacak

Türk Yıldızları şehit Eren anısına havalanacak

Türk Yıldızları'nın, Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül anısına uçacağı bildirildi.

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Türk Yıldızları şehit Eren anısına havalanacak

Türk Yıldızları'nın, Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül anısına uçacağı bildirildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin organizasyonuyla 20 Ağustos Pazar günü Türk Yıldızları'nın Toklu Mahallesi ile Ayasofya Camisi arasındaki güzergahta, şehit Eren Bülbül anısına gösteri uçuşu yapacağını belirtti.

Genç, uçuşun "ErenİyikiVarsın" temasıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Ahmet Metin Genç, belediye tarafından Beşirli sahilinde yapımı tamamlanan Ekopark'ın da aynı gün hizmete açılacağını bildirdi.

Ekopark'ın sahile yeni bir renk katacağını, yeşille iç içe çok güzel bir mekan olduğunu belirten Genç, "Vatandaşlarımızın keyifle vakitlerini geçirebilecekleri, yeni bir dinlenme ve gezinti alanına kavuştuk. Çevre dostu, yeşilin her çeşidini bünyesinde barındıran bu eserimizi de vatandaşlarımızın katılımıyla açmak istiyoruz ve herkesi açılışımıza davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler: Türk Yıldızları, Şehit Eren Bülbül, iyikivarsıneren, Trabzon, maçka
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