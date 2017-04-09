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Buradasınız : » » "Türk Yıldızları" Şanlıurfa'da gösteri yaptı

"Türk Yıldızları" Şanlıurfa'da gösteri yaptı

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen gösteri, heyecanla takip edildi.

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&quot;Türk Yıldızları&quot; Şanlıurfada gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi ''Türk Yıldızları'', Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaptı.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığının akrobasi timi, Malatya'dan havalanarak kısa sürede ulaştığı Şanlıurfa semalarında gösteri yaptı.

Gösteriyi eski havaalanında Türk, Arap ve Kürt kökenli yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla heyecan içinde takip etti.

Türk Yıldızları, gösterinin ardından alanda kendilerini izleyen vatandaşlara telsizle "Bu gösteriyi sizler için yapmaktan gurur duyuyoruz" diye anons yaptı.

Vatandaşlar, muhteşem gösteriyi gerçekleştiren Türk Yıldızlarını, dakikalarca ayakta alkışladı.

Öte yandan etkinlik alanında, Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen halk oyunları ekipleri ile mehter takımı da gösteri yaptı.

Etiketler: Türk Yıldızları, şanlıurfa, gösteri, düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü
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