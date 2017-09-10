Türk Yıldızları İzmir'de nefes kesti

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü kutlamaları Türk Yıldızları’nın muhteşem gösterisine sahne oldu.
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