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Türk Yıldızları İzmir'de nefes kesti

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü kutlamaları Türk Yıldızları’nın muhteşem gösterisine sahne oldu.

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Türk Yıldızları İzmirde nefes kesti

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Dünyanın süpersonik uçakla gösteri yapan sayılı akrobasi timlerinden olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü kutlamaları kapsamında kentte gösteri yaptı.


Türk Yıldızları Filo Komutanı Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay komutasındaki akrobasi timi, İzmir Körfezi üzerinde gösterilerine başladı. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan on binlerce kişi, süpersonik uçaklarla nefes kesen Türk Yıldızları’nı izledi.

Alanı dolduranlar, cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve fotoğraf makineleriyle, yaklaşık yarım saat süren gösteriyi görüntülemeye çalıştı. Türk Yıldızları, İzmir semalarına kalp de çizdi. Ekip, yaptıkları hareketlerle İzmirlilerin kalplerini bir kez daha fethetti. İHA

Etiketler: Türk Yıldızları, izmir
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