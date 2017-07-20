  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.528
    EURO 4.106
  • BIST 106735.56
    ALTIN 141.062
Buradasınız : » » Türk Yıldızları, Girne semalarında parladı

Türk Yıldızları, Girne semalarında parladı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Girne semalarında gösteri düzenledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türk Yıldızları, Girne semalarında parladı

İLGİLİ GALERİLER

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Girne semalarında gösteri düzenledi.

FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN...

Girne Limanı ve sahilinin izleyicilerle dolduğu gösteri, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Girne semalarına gelmesiyle başladı.

Dünyada sekiz süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenleri büyüledi.

Yaklaşık yarım saat süren gösteriyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç ile çok sayıda kişi izledi.

Türk Yıldızlarının gösterisi, uçakların gökyüzünde kalp çizmesiyle sona erdi.

Etiketler: Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi, Türk Hava Kuvvetleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER