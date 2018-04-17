Türk ve Suriyeli çocuklar şenlikte buluştu

Kilis Yunus Emre İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Türk ve Suriyeli çocuklar birlikte şarkılar söyleyip oyunlar oynadı.

Renkli görüntülere sahne olan şenliğe, çok sayıda Türk ve Suriyeli çocuk ile aileleri katıldı. Etkinlik kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes de kuruldu.

Okul Müdürü Mustafa Vurur, son dönemlerde yaşanan olaylar nedeniyle çocukların birçok sosyal faaliyetten uzak kaldığını anlattı.

"Vurgumuz özellikle Türk ve Suriyeli öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak oldu. Okulumuzda yaklaşık 530 Suriyeli, 800'e yakın da Türk öğrencimiz var. Türk ve Suriyeli öğrenciler arasındaki kaynaşma son derece olumlu. Etkinlik kapsamında özellikle Türk ve Suriyeli velilerimizin kültürüne özgü yemekler yapıldı. Burada Arap ve Türk kültürünün özellikleri ön plana çıktı. Çocuklarımızın eğlenmesi için çeşitli aktiviteler ve etkinlikler düzenlendi."

Kaynak: AA