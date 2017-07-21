  • 21 TEMMUZ 2017, CUMA

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Türk vatandaşlarını tahliye edecek gemi İstanköy'de

Ege Denizi'ndeki depremden sonra Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Yunanistan'ın İstanköy Adası'na bir gemi gönderildi.

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Türk vatandaşlarını tahliye edecek gemi İstanköyde

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, depremde bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi, biri ağır iki Türk yaralandı.

Ölen Türk vatandaşının kimliğinin tespit edildiği ve ailesine ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Depremde ağır yaralanan Türk vatandaşının Atina'ya nakledilmekte olduğunu belirten kaynaklar, ayağı kırılan diğer Türk'ün hastanede olduğunu ve Türkiye'ye dönmek istediğini ifade etti.

Öte yandan 200'den fazla Türk vatandaşının tahliyesi için çalışmaların devam ettiğini, depremde liman ve gümrük binası hasar gördüğü için gemi seferlerine izin verilmediği belirtildi.

İstinye'den tahliye başladı

İstanköy liman yetkilileri ile görüşülerek yakındaki bir rıhtıma özel sefer yapılması için izin alındığını belirten kaynaklar, başkonsolosluğun koordinasyonunda Bodrum'dan yola çıkan yaklaşık 250 kişilik yolcu gemisinin İstanköy'e ulaştığını bildirdi.

Tahliye edilenlerin Bodrum’a götürülmesi ve ardından yeni bir sefer daha yapılması planlanıyor.

Depremde İstanköy Meydanı'nda bulunan Defterdar Cami'nin minaresinin çöktüğünü ve karşısında bulunan çeşmenin kubbesinin zarar gördüğünü açıklayan kaynaklar, yakınları hakkında bilgi almak veya yardım isteyen vatandaşların Dışişleri Bakanlığının Çağrı Merkezine (0312-292 29 29) 24 saat ulaşabileceğini belirtti. AA

Etiketler: ege deprem, istanköy
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