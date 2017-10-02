Türk Telekom'u işgal girişimi davasında karar bekleniyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu 13 askerin yargılandığı davada, sanıkların son savunmalarını alan mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki beşinci duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Albay Nurullah Zeki Atmaca, eski Yarbay Birol Keskinkılıç, eski astsubaylar Muhammet Mustafa Çelik, Serdar Uzel, eski yarbay Cem Doygun ve Uzman Erbaş Murat Karataş katıldı. Duruşmada, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının avukatları da müşteki olarak hazır bulundu.

Duruşma, esas hakkındaki son savunmalarını yapan sanık ve avukatların beyanları alındı. Mahkeme heyeti, dosyayı karara bağlayacağını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Tutuklu sanıklar da haklarındaki suçlamalayı kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak için duruşmaya 1 saat ara verdi.

Mütalaa

Davaya ilişkin bir önceki celse mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık erler İzzet Uğur Alp, Emre Aslan, Sinan Aslan, Fatih Özbek, Cengiz Taşhan ve Kadir Kars'ın FETÖ ile bir ilişki ve iltisaklarının bulunmadığı, askerlik görevlerini ifa ettikleri rütbesiz ve er olmaları nedeniyle darbe eylemini yönetme ve yönlendirme kabiliyetlerinin olmadığını belirtilerek, tüm suçlardan beraatleri yönünde karar verilmesini istedi.

Mütalaada, rütbeli sanıklar yönünden iddianame anlatımları ve toplanan deliller değerlendirilerek, tutuklu sanıklar eski Albay Nurullah Zeki Atmaca, eski yarbaylar Birol Keskinkılıç, Cem Doygun, eski astsubaylar Muhammet Mustafa Çelik, Serdar Uzel, Uğur Alpay ile Uzman Erbaş Murat Karataş'ın iddianamede yer aldığı gibi "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ayrı ayrı üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.