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Türk Telekom baskını davasında karar duruşması

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasını işgal girişimine ilişkin davada, sanıklar ve avukatlarının savunmaları tamamlandı.

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Türk Telekom baskını davasında karar duruşması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının kontrol altına alınmasına ilişkin davada, 27'si Kara Harp Okulu Komutanlığı subay adayı kursiyeri 30 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşma, sanık eski kursiyer teğmen İbrahim Çok'un esasa ilişkin savunmasıyla başladı.

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi firari sanık eski kurmay yarbay Ömer Ergenekon'un emrine verildiklerini aktaran Çok, daha sonra bir grup kursiyer teğmenle Türk Telekom binasına götürüldüklerini anlattı. 

Ergenekon'un kursiyerlere, "Ülke karıştı, kaos var. Bize de bir binanın emniyet görevi verildi. Polis de bizimle beraber." dediğini aktaran Çok, yaşanılanların darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra diğer kursiyerlerle Ergenekon'un emirlerine uymadıklarını iddia etti.

Bu tavırları nedeniyle Ergenekon'un Türk Telekom binasından kaçtığını belirten Çok FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, beraatını istedi.

Çok'un savunmasının ardından, sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin savunmaları tamamlandı. 

Duruşmaya verilen aradan sonra mahkeme kararını açıklayacak.

Kaynak: AA

Etiketler: türk telekom baskını, mahkeme, fetö, dava, darbe girişimi, ankara
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