Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nda değişiklik

Yükümlülük veya sözleşme süresi sona ermeden Türk Silahı Kuvvetlerinden ayırma cezası alan personel, kalan yükümlülük veya sözleşme süresince Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına verilen eğitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlık belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara bağlı olarak herhangi bir meslek icra edemeyecek.

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Buna göre, sözleşmeli subay ve astsubaylardan Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olan isteklilerin sözleşmeleri, bilgi ve tecrübelerinin sınıfı/branşı için faydalı olması, fiziki noksanlıklarını kapatabilmeleri, mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülmeleri ve istihdam edilecekleri kadronun sağlık niteliklerini taşımaları şartıyla uzatılabilecek.

Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemeyle izin konusunda değişikliğe gidildi. Mevcut uygulamada, yıllık listelerde belirlenen silahlar ile bunlara ait mühimmat ve yedek parçaların iç pazara üretici veya dağıtıcı firmalarca sunulmasına, İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca izin veriliyordu. Yapılan düzenlemenin ardından söz konusu izin, İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilebilecek.

Disiplin subayı hukuk sınıfına mensup subaylar arasından atanacak

Düzenlemeyle aynı kanundaki disiplin subayının nitelik ve görevlerinin bulunduğu bölümde de düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre, disiplin subayı hukuk sınıfına mensup subaylar arasından atanacak. Hukuk sınıfına mensup subaylar arasından atanmış disiplin subayının bulunmaması veya görevini yapmasını engelleyici sebeplerin bulunması halinde, disiplin subaylığı görevi atama veya görevlendirme suretiyle diğer sınıflara mensup subaylar tarafından yapılacak.

Atama yapılmaması hallerinde disiplin subayı, teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amiri ile Milli Savunma Bakanı tarafından kıtada en az bir yıl hizmet görmüş ve taksirli suçlar dışında bir suçtan hükümlü bulunmayan subaylar arasından görevlendirilecek. İhtiyaç duyulması halinde bir subay veya astsubay disiplin subayı yardımcısı olarak görevlendirilebilecek veya atanabilecek.

Bir başka düzenleme sonucu da disiplin subayı, inceleme sonucunda bir suçun işlendiğinin tespit edilmesi halinde dosyanın bir sureti ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderecek



Kaynak: AA