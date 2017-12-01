Türk savunma şirketleri 'en iyiler' arasında

ABD’nin Orlando şehrinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük modelleme, simülasyon ve eğitim konferansı "I/ITSEC"e, bazı Türk şirketleri de katıldı.

Konferans kapsamında, dünyanın en önemli simülasyon ve eğitim endüstrisi yayınlarından Military Simulation&Training Magazine (MS&T) tarafından her yıl düzenlenen yarışmanın sonuçları açıklandı. Yarışmada, askeri simülasyon ve eğitim endüstrisindeki en iyi teknoloji, hizmet ve çözümleri sunan, bu endüstride dünyanın önde gelen şirketleri ödüllendirildi.

2017 Sanayi Simülasyon ve Eğitim Ödülleri'nin finalistleri arasında Türkiye'den HAVELSAN ve BİTES yer aldı. SAAB Defense and Security, Rheinmetall Electronics, Rockwell Collins, Lockheed Martin, Leonardo Helicopters, L3 Link Simulation&Training, Cubic Global Defense, Elbit Systems'in çeşitli alanlarda ödüllendirildiği yarışmada, HAVELSAN ve BİTES dünyanın önde gelen şirketleri arasına girmeyi başardı.

Yarışmada finale kalan BİTES'in "finalist ödülü"nü şirketin Genel Müdürü Uğur Coşkun aldı.

Yerli projelerdeki katkıdan ihracat başarısına

Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) 2004'te açtığı ihalelerde aldığı görevle sektöre giriş yapan BİTES, birçok önemli projeye katkı sağladı.

Almanya ve Orta Doğu'ya yaptığı ihracatla büyüyen firma, ABD ve İtalyan şirketleriyle uzun vadeli iş birlikleri planlıyor.

Uğur Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişen askeri teknolojiler ve kompleksleşen savaş ortamında simülasyon ve eğitim sektörüne ihtiyacın her geçen gün arttığını söyledi.

Uluslararası kabul gören listelerde yer almanın öz güvenlerini artırdığını ifade eden Coşkun, bu durumun aynı zamanda çalıştıkları uluslararası şirketler nezdinde itibarlarını kuvvetlendirdiğini belirtti.

ASELSAN, TAI ve ROKETSAN gibi şirketlerin savunma sanayisinde ilk 100'de yer aldığına işaret eden Coşkun, şöyle devam etti:

"Simülasyon sektöründe HAVELSAN ile dünyada ilk 100'e girmemiz, sektörde var olmamızı sağlayan devletimizin ve SSM'nin bir başarısıdır. İmkan ve fırsat verilince bir dünya oyuncusu olduk. Sıralamada yükselmek için hiç durmadan çalışıyoruz. Büyümek ve yeni teknolojilere yatırım yapmak için yatırımcı arayışında da olan bir aile şirketi olarak globalleşmenin, inovasyonun önemine inanıyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz."

Uluslararası pazar için önemli bir referans

HAVELSAN, ASELSAN, Nurol Makina ve TAI ile yaptığı stratejik iş birliği anlaşmalarıyla yurt içinde savunma sanayisinde yerini sağlamlaştıran BİTES, yüzünü yurt dışındaki uluslararası firmalarla uzun vadeli anlaşma ve projelere çevirdi.

Geçen yıl 10,5 milyar dolara ulaşan simülasyon ve eğitim teknolojileri pazar büyüklüğünün 2021'de 13 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Uluslararası simülasyon ve eğitim teknolojilerine ayrılan kaynağın yüzde 61'i ABD'de harcanıyor. Dolayısıyla ABD'de alınan ödül, BİTES'in uluslararası ölçekte sektördeki etkinliğini artırması açısından büyük önem taşıyor.

Değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verme ve yeni gelişen teknolojilere çabuk adaptasyon için sorumluluk üstlendiği ülkelerde ofisler açmayı planlayan BİTES, ekosisteminde yer alan yetenekli girişimci şirketlere yurt dışına açılma konusunda da olanak sunuyor.