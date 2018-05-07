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Buradasınız : » » Türk polisinden Tunuslu meslektaşlarına eğitim

Türk polisinden Tunuslu meslektaşlarına eğitim

Polis Akademisi Başkanlığı, Tunus emniyet ve jandarma teşkilatlarının 40 çalışanına "Atış Eğiticisi Yetiştirme Kursu" verdi.

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Türk polisinden Tunuslu meslektaşlarına eğitim

Türkiye ile dost ülkeler arasında 2007'den bu yana "Uluslararası Polis Eğitimi İş Birliği Projesi" kapsamında ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitimler düzenlenmeye devam ediliyor. 

Karşılıklı tecrübe paylaşımı odaklı eğitimlerle iş birliğinin artırılması, ilişkilerin güçlendirilmesi ve suçla mücadelede ortak bilincin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Türkiye ile Tunus arasında da 2012'den bu yana çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlendi.

Bugüne kadar düzenlenen 52 eğitim programından 993 Tunus Emniyet Teşkilatı personeli faydalandı.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, Polis Akademisi, Tunus
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