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Türk polisi Twitter'da dünya sıralamasına girdi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıldönümünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Twitter'in güncel konular sıralamasında dünyada üçüncü, Türkiye'de ise birinci oldu.