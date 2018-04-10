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Buradasınız : » » Türk polisi Twitter'da dünya sıralamasına girdi

Türk polisi Twitter'da dünya sıralamasına girdi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıldönümünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Twitter'in güncel konular sıralamasında dünyada üçüncü, Türkiye'de ise birinci oldu.

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde, aralarında siyaset ve sanat dünyasından ünlü isimlerin de bulunduğu kullanıcılar hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda "#TürkPolisTeşkilatı" etiketini kullanarak Türk polisine destek verdi.

Etiket, dünya gündeminde üçüncü, Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.

Emniyet TeşkilatıEnın 172. kuruluş yıldönümünde oluşturulan "#PolisTeşkilatımızın172" etiketi Türkiye gündeminde birinci, dünya gündeminde yedinci sırada yer almıştı. Etiketle gün sonuna kadar 30 bin 400 tweet atılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: twitter, Türk Polis Teşkilatı, trend topic
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