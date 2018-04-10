Türk polisi Twitter'da dünya sıralamasına girdi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde, aralarında siyaset ve sanat dünyasından ünlü isimlerin de bulunduğu kullanıcılar hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda "#TürkPolisTeşkilatı" etiketini kullanarak Türk polisine destek verdi.
Etiket, dünya gündeminde üçüncü, Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.
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Emniyet TeşkilatıEnın 172. kuruluş yıldönümünde oluşturulan "#PolisTeşkilatımızın172" etiketi Türkiye gündeminde birinci, dünya gündeminde yedinci sırada yer almıştı. Etiketle gün sonuna kadar 30 bin 400 tweet atılmıştı.
Kaynak: AA