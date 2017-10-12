Türk mühendislerinden 'altınmatik'

Türk mühendislerden bir ilk daha 'altınmatik'

Türkiye, altın kullanımında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Buradan yola çıkan Türk mühendis ve yazılımcılar, 24 saat sertifikalı altına ulaşılabilecek bir makine üretti.

Cihaz, sadece altın rafinerileri tarafından üretilen sertifikalı ürünleri satacak, evlendirme dairelerine ve sonrasında da hastanelere yerleştirilecek. Altınmatikten 7 gün 24 saat yarım gramdan 50 grama kadar altın alınabilecek.

Altınmatik, kayıtdışı, sahte veya gramajı düşük ürünlerin de önüne geçecek. Alacağınız ürünün fiyatını anlık hesaplayacak. Nakit veya kredi kartı ile alışveriş yapılabilecek. Altınmatik, isteğe bağlı olarak ürünün üzerine mesaj da yazabilecek.

Altınmatik ilk olarak Dubai'de tanıtılacak. 6 ay içinde de Türkiye'de belirlenen noktalarda yerini alacak.

