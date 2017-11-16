Türk malı “Gizlenme Kumaşı” dünya pazarında

Türk teknolojisiyle geliştirilen ve TSK’nın mobil karargahlarda kullanmaya başladığı ‘gizlenme kumaşı’, gece harekatları için kamuflaj giysisi olarak denenmeye başlandı.

Radar ve termal kameralara yakalanmayan kumaş, dünyada sadece üç ülkede bulunuyor.

Hacettepe Teknokent’teki Sun tekstil Ar-Ge Merkezi’nde iki bilim insanı tarafından geliştirilen kumaşın, testleri başarıyla geçmesinin ardından üretimine başlanacak.

Sun Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bir alanda tamamen yerli mühendislikle kritik bir ürün geliştirdiklerini ifade etti.

İnsan, tank ya da mühimmatlarda oluşan ısıyı yayarak dağıtabilen kumaş, bu özelliğiyle de termal kameralara karşı koruma sağlıyor.

Gizlenme kumaşıyla üretilen kamuflaj giysisi ise, gece harekatlarında askerlerin gece görüş dürbününde görünmesini engelleyecek.

Geliştirdikleri kumaşla NATO tedarikçi listesine girdiklerini söyleyen Ünlütürk, Milli Savunma Bakanlığının onayıyla ihracata başlayacaklarını da ekledi.

AA

