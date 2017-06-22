Türk Kızılayından Suriyeli çocuklara bayramlık

Türk Kızılayı Antakya Şube Başkanı Mustafa Sevinç, yaptığı açıklamada, ülkelerindeki savaş dolayısıyla Türkiye'ye sığınan Suriyelilere Türk Kızılayının yardımlarının sürdüğünü belirtti.

Sevinç, yaklaşan bayram dolayısıyla Hatay'da kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşayan Suriyeli ailelerin çocuklarına pantolon, tişört ve ayakkabı hediye ettiklerini söyledi.

Ramazan ayı içerisinde de Suriyelileri yalnız bırakmadıklarını dile getiren Sevinç, "Antakya'da bin Suriyeliye marketlerde harcayabilecekleri 50 lira limitli alışveriş kartları verdik. Bunun yanında 450 aileye 900 kavrulmuş et konservesi dağıttık. Ayrıca 250 gıda paketi verdik. Ramazan ayında bir hafta boyunca da Narlıca Mahallesi'nde iftarda sıcak yemek dağıtımı yaptık. Bayram dolayısıyla da 100 Suriyeli çocuğumuza pantolon, tişört ve ayakkabı dağıttık." diye konuştu.

Sevinç, Türk Kızılayının her zaman olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi insanların yanında olamaya devam edeceğini kaydetti.