Türk Kızılayı'ndan Süleymaniye'deki depremzelere çadır yardımı

Irak-İran sınırında 12 Kasım'da yaşanan 7,3'lük depremin hemen ardından harekete geçen Türk Kızılayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgeye şimdiye kadar 66 tırlık insani yardım malzemesi sevk etti.

AFAD ve Türk Kızılayı'na bağlı ekipler, Irak Kızılayı'nın iş birliği ile bugün Halepçe, Derbendihan merkezlerinde ve bu ilçelere bağlı köylerde, evi depremde ağır hasar gören vatandaşlara 250 adet çadırın dağıtımını gerçekleştirdi. Türk Kızılayı ekibi ayrıca, Halepçe Devlet Hastahanesi önünde poliklinik hizmeti verebilmesi için 4 adet sosyal çadır, Halepçe Kız Öğrenci Yurdunda da yatakhane olarak kullanılması için 1 adet büyük sosyal çadırın kurulumunu gerçekleştirdi.

Türk Kızılayı Irak Delegasyon Başkanı Göksen Yenigül, çöken bina ve hayatını kaybedenlerin sayısının az, hasarlı bina sayısının fazla olması nedeniyle insanların evlerine giremediklerini ve dışarıda kaldıklarını anlattı.

Yenigül, şunları söyledi:

"Depremde zarar gören ve etkilenen tüm herkese geçmiş olsun dileklerimi belirterek söze başlayayım. Biz bu insanların dışarıda hayatlarını sürdürebilmeleri için onlara barınma malzemeleri ulaştırdık. Bugün Halepçe, Derbendihan ve çevre köylerine toplam 250 adet barınma çadırı kurduk. Yardım malzemelerimizin büyük çoğunluğunu ve mobil mutfağımızı Halepçe ilçe merkezine yerleştirdik, çünkü Halepçe, depremin etkilediği yerleşim yerlerinin ortasında bir konuma sahip. Diğer yandan poliklinik binalarında büyük hasarın meydana geldiği Halepçe Devlet Hastahanesi'nin insanlara hizmet verebilmesi için hastane bahçesinde 4 adet sosyal çadırımızı kurduk ve poliklinik hizmetlerinin şimdilik burada verilmesini sağlamaya çalıştık. Ayrıca hasar gören kız öğrenci yurdundaki 90 öğrenci için yatakhane olarak hizmet verecek büyük bir çadır kurduk." dedi.

Kaynak: AA