  • 18 KASIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.878
    EURO 4.575
  • BIST 106239.46
    ALTIN 161.144
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türk Kızılayı'ndan Süleymaniye'deki depremzelere çadır yardımı

Türk Kızılayı'ndan Süleymaniye'deki depremzelere çadır yardımı

Türk Kızılayı, Irak'ta depremin en çok zarar verdiği Süleymaniye iline bağlı Halepçe ve Derbendihan ilçelerinde depremden etkilenen vatandaşlara çadır yardımında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türk Kızılayından Süleymaniyedeki depremzelere çadır yardımı

Irak-İran sınırında 12 Kasım'da yaşanan 7,3'lük depremin hemen ardından harekete geçen Türk Kızılayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgeye şimdiye kadar 66 tırlık insani yardım malzemesi sevk etti.

AFAD ve Türk Kızılayı'na bağlı ekipler, Irak Kızılayı'nın iş birliği ile bugün Halepçe, Derbendihan merkezlerinde ve bu ilçelere bağlı köylerde, evi depremde ağır hasar gören vatandaşlara 250 adet çadırın dağıtımını gerçekleştirdi. Türk Kızılayı ekibi ayrıca, Halepçe Devlet Hastahanesi önünde poliklinik hizmeti verebilmesi için 4 adet sosyal çadır, Halepçe Kız Öğrenci Yurdunda da yatakhane olarak kullanılması için 1 adet büyük sosyal çadırın kurulumunu gerçekleştirdi.

Türk Kızılayı Irak Delegasyon Başkanı Göksen Yenigül, çöken bina ve hayatını kaybedenlerin sayısının az, hasarlı bina sayısının fazla olması nedeniyle insanların evlerine giremediklerini ve dışarıda kaldıklarını anlattı.

Yenigül, şunları söyledi:

"Depremde zarar gören ve etkilenen tüm herkese geçmiş olsun dileklerimi belirterek söze başlayayım. Biz bu insanların dışarıda hayatlarını sürdürebilmeleri için onlara barınma malzemeleri ulaştırdık. Bugün Halepçe, Derbendihan ve çevre köylerine toplam 250 adet barınma çadırı kurduk. Yardım malzemelerimizin büyük çoğunluğunu ve mobil mutfağımızı Halepçe ilçe merkezine yerleştirdik, çünkü Halepçe, depremin etkilediği yerleşim yerlerinin ortasında bir konuma sahip. Diğer yandan poliklinik binalarında büyük hasarın meydana geldiği Halepçe Devlet Hastahanesi'nin insanlara hizmet verebilmesi için hastane bahçesinde 4 adet sosyal çadırımızı kurduk ve poliklinik hizmetlerinin şimdilik burada verilmesini sağlamaya çalıştık. Ayrıca hasar gören kız öğrenci yurdundaki 90 öğrenci için yatakhane olarak hizmet verecek büyük bir çadır kurduk." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: türk kızılayı, Irak, deprem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER