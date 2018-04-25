  • 25 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Türk Kızılayı'ndan Samsat'ta depremzedelere sıcak çorba

Türk Kızılayı'ndan Samsat'ta depremzedelere sıcak çorba

Türk Kızılayı, Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremzedelere ve kamu personeline çorba, çay ve su ikram etti.

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Türk Kızılayından Samsatta depremzedelere sıcak çorba

Adıyaman'ın Samsat ilçesi ile bazı köylerde etkili olan 5,1 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD ve Türk Kızılayı başta olmak üzere birçok yardım kuruluşu, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. 

Geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda geçiren vatandaşlara ve ilçede görevli kamu personeline, Türk Kızılayı tarafından erken saatlerde çorba, su ve çay ikram edildi.

Türk Kızılayı Samsat Ekip Başkanı İsmail Yağcı yaptığı açıklamada, ekip olarak depremi duydukları anda hızlıca bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Türk Kızılayı'nın her zaman mağdurun yanında olduğunu hatırlatan Yağcı, şöyle konuştu:

"Depremin ilk anından itibaren bölge halkına ve burada görevli kamu personeline çorba, meyve suyu, bisküvi, su gibi temel ihtiyaçları dağıttık. Şu anda mobil mutfağımız geldi, günde ortalama 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtacağız. Tabii köylerde mağdur olan vatandaşlarımız var, onlara da sıcak yemek ulaştıracağız."

Kaynak: AA 

Etiketler: türk kızılayı, samsat, depremzede
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