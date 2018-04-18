  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Türk Kızılayı'ndan Kerkük'te insani yardım

Türk Kızılayı'ndan Kerkük'te insani yardım

Türk Kızılayı, Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde ihtiyaç sahibi 1000 aile ile 500 yetim çocuğa gıda ve giysi yardımında bulundu.

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Türk Kızılayından Kerkükte insani yardım

Türk Kızılayı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yardımları devam ediyor. 

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Mehmet Murat Özgüven, Kerkük'te düşük gelirli 1000 aileye gıda ve 500 yetim çocuğa giysi yardımı yaptıklarını söyledi. 

Dağıtılan gıda kolilerine yörenin damak tadına uygun maddelerin de eklendiğini aktaran Özgüven, ''Giyim kolisi tamamen çocuklara ait ayakkabı, gömlek, tişört ve kazaklardan oluşuyor'' dedi.

Özgüven ayrıca, ramazan ayı için de gıda yardımlarının yanı sıra iftar ve yetimlere destek gibi bir dizi çalışmaları olduğunu ifade etti.

"Türk Kızılayı'na teşekkür ederiz"

Öte yandan Mustafa Ali Kanber isimli Kerküklü de yardımlarından ötürü Türk Kızılayı'na şükran borçlu olduklarını söyledi.

"Yıllardır hiç bıkmadan, yorulmadan Irak halkına yardım ve destekte bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kızılayı'na teşekkür ederiz.''

Kaynak: AA 

Etiketler: türk kızılayı, Kerkük, yardım
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