  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Türk Kızılayından kan bağışı çağrısı

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gök, "Ege Bölgesi'nde günlük bin 600 ünite kana ihtiyaç var. Günlük 500 ünite açığımız oluşuyor. Ana stoğumuz eridi." dedi.

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Türk Kızılayından kan bağışı çağrısı

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, tatil sürecinde kan bağışının azaldığını belirterek, "Ege Bölgesi'nde günlük bin 600 ünite kana ihtiyaç var. Şu günlerde vatandaşlarımızdan günlük bin 100 ünite kan bağışı geliyor. Yani 500 ünite açığımız oluşuyor. Bu durumdan dolayı ana stoğumuz eridi." dedi.

Gökay, yaptığı açıklamada, 2006 yılında başlayan "Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında Ege Bölgesi'ndeki 134 hastaneye kan temin ettiklerini söyledi.

Tatil sürecinde kan bağışında azalma olduğunu hatırlatan Gökay, "Ege Bölgesi'nde günlük bin 600 ünite kana ihtiyaç var. Şu günlerde vatandaşlarımızdan günlük bin 100 ünite kan bağışı geliyor. Yani 500 ünite açığımız oluşuyor. Bu durumdan dolayı ana stoğumuz eridi. Bazı günler negatif grupları karşılayamıyoruz." diye konuştu.

Gök, bağış azlığının önümüzdeki dönemde sorun olabileceğine işaret etti.

Türk Kızılayı olarak tatil yörelerine ekip görevlendirdiklerini anlatan Gök, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz sahillerde akşam ve gündüz çalışıyor. Tatilde bile olsa herkes 40 dakikasını ayırarak kan bağışında bulunabilir. Kan bağışı yapmak isteyen herkesi tok karnına, bir kimlikle Türk Kızılayının sabit kan alma merkezleri ile gezici merkezlere gelmelerini bekliyoruz. Türk Kızılayı olarak da bu süreçte kırmızı alarma geçtik. Halkımıza sağlıklı kanı zamanında ulaştırmak için çalışıyoruz."

Etiketler: türk kızılayı, kan bağışı çağrısı
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