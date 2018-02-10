Türk Kızılayı'ndan İdlib'deki sığınmacılara yardım eli

Türk Kızılayı Genel Müdürü Yardımcısı Alper Küçük, Suriye'nin İdlib ilindeki Atme bölgesinde yer alan sığınmacı kampını ziyaret ederek yardım çalışmalarına katıldı.

Küçük, "Suriyeli kardeşlerimizin paylaşabildiğimiz kadar acılarını paylaşmak, destek olabildiğimiz kadar destek olmak için milletimizin bize verdiği vazife ile görevimiz başındayız." dedi.

Kızılay'ın Atme bölgesindeki dul ve yetimlerin kaldığı kampa yardım yaptığını belirten Küçük , "Bu kampta yaklaşık 120 dul ve yetim çocuk yaşıyor. Çoğunun babası şehit olmuş. Her eve girdiğimizde bir şehit fotoğrafı var, telafi edilemeyecek acılar var ama bugün destek olabildiğimiz noktalar var." diye konuştu.

Küçük, ailelere temizlik malzemelerinin yanı sıra gıda ve erzak yardımının yapıldığını dile getirerek, kamplara yardımların düzenli olarak sürdüğünü söyledi.

Kızılay'ın Suriye'ye her ay ortalama 750 tır yardım malzemesi gönderdiğini kaydeden Küçük, "Kızılay olarak yedinci yılını tamamlayacak Suriye krizinde nerdeyse tüm sınır kapılarımızdan 40 binin üzerinde tırla her türlü insani yardım malzemesini sevk ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük, "Kızılay olarak AFAD ile birlikte İdlib'in Kelbit köyünde göç edenler için kamp kurduk. Kamp 3 bin kişilik olacak, önümüzdeki hafta hazır olacak. Kızılay olarak ayda 3 bin 500 aileye gıda yardımı ulaştırıyoruz. 15 bin kişiye de kıyafet yardımında bulunduk. Günlük 35 bin ekmek olan dağıtımımızı yarından itibaren artırarak 70 binin üzerine çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayının İdlib ve sınırındaki sığınmacı kamplarında, 12 bin 400 kişinin kaldığı 12 yetimhanesi bulunuyor.

Kaynak: AA