Türk Kızılayı'ndan Afrin'de terörden temizlenen köylere insani yardım

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık başkanlığında, Afrin'in batısındaki Deyr Ballut köyüne gelen ekipler, ailelere insani yardım malzemesi, çocuklara da oyuncak dağıttı.

YPG/PKK saldırıları nedeniyle mağdur olan köy halkına gıda, hijyen seti ve barınma malzemesi dağıtılırken, aileleri evlerinde ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen başkan Kınık, çocuklarla yakından ilgilenerek oyuncak verdi. Köy sakinleri, Türk Kızılayı ekiplerine sevgi gösterisinde bulunup teşekkür etti.

Kınık, doktor olduğunu öğrenen bir ailenin yardım çağrısına sessiz kalmadı ve bir haftadır hasta yatan 3,5 yaşındaki Temin Yemin'i muayene etti. Kınık, aileye gerekli ilaçları vererek nasıl kullanacaklarını anlattı.

Anne Zurriya Yemin, Kınık'a "Yaklaşık 2 yıldır doktora ulaşamıyorduk. Allah razı olsun. Çok mutlu olduk." dedi. Kınık da çocuğun hastalığının takibi için ekiplere talimat verdi.

"Güvenli alanlar bakıyoruz"

Kınık, Afrin'de operasyon devam ederken, özgürleştirilen köylerde yaşayan sivil halka da ulaşmaya gayret ettiklerini söyledi.

Ekiplerinin, terörden arındırılan bölgelerde ihtiyaç tespiti yaptığını aktaran Kınık, "Çocukların, ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Güvenli yerlerin alanı arttıkça, yardımlarımız Afrin'in tüm bölgelerine ulaştırılacak. Bu süre zarfında, içerideki sivillerin güvenli yerlere alınması ve özgürleştirilmiş bölgelerde bazı kamplar kurma noktasında planlarımız var. Bunlar için de güvenli alanlar bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Kınık, bu bölgenin yıllardır teröristlerin işgali altında olduğunu, insanların şu an ki memnuniyetini gördüklerini belirtti.

"İnsanlar, terör örgütü PYD/PKK'nın çocuklarını zorla askere aldıklarını, vergi adı altında varlıklarına el konulduğunu ifade ediyor. Bizler insani yardım aktörleri olarak, bu yaşanan acıların hafifletilmesi için buradayız. Az önce 65 yaşındaki bir yaşlı amcayla konuştuk. Burada 65 yıldır yaşayan bir Arap kökenli vatandaş. Özgürlüğe kavuşmuş olduklarını ifade etti. Yardımlarımızdan dolayı memnun olduklarını söyledi. Bizim burada bulunmamız tamamen insani bir ajandayla, bunu biliyorlar. Elimiz uzandığında, bu elden bir zarar görmeyeceklerini biliyorlar. Varlığımızdan bir zarar görmeyeceklerini biliyorlar. O yüzden hilali, ay-yıldızı gördüklerinde ona sığınıyorlar."Tamam

Ekipler, Deyr Ballut'un yanı sıra Afrin'in batısında kurtarılan diğer bölgelere de insani yardım malzemesi gönderdi.

Kaynak: AA