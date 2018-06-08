Türk Kızılayı yöneticisi yoksul adama ayakkabısını hediye etti

Ramazan ayının başından bu yana Etiyopya'nın tarihi Harar şehrinde çalışmalar yürüten Türk Kızılayı, ihtiyaç sahibi yaklaşık 1000 aileye Ramazan kumanyası dağıttı ve zor şartlar altında yaşayan yüzden fazla yetime iftar verdi.

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Tezdiğ ise, Harar şehrinden dönerken aracı durdurarak, sokakta yalın ayak oturan bir adama ayakkabılarını giydirdi.

Tezdiğ'in hareketi karşısında şaşkınlığa uğrayan 50 yaşlarındaki adam, ağlamamak için kendini zor tuttu.

"Hem ihtiyaç sahibinin hem bizim gözlerimiz doldu"

Şehirdeki yardım çalışmalarına katılan Kızılay İnsan Kaynakları Birim Yöneticisi Barış Baltacıoğlu ise Harar'dan dönüşte yaşanan duygu dolu anları şöyle anlattı:

"Tezdiğ ile beraber Harar'dan Dire Dawa şehrindeki havalimanına intikal ediyorduk. Kendisi bir anda aracı geriye çevirmemizi istedi. Biz de herhalde bir şey oldu, araçtan bir şey düştü diye zannettik. 'Şurda duralım' dedi. Kapıyı açtık, indi. O sırada yerde yatar pozisyonda bulunan 50-55 yaşlarındaki ihtiyaç sahibinin yanına doğru gelerek onu kaldırmasına yardımcı olmamazı istedi. Bir şeyler konuştular. Çantasını açtı, çantasından yanında getirdiği temiz bir ayakkabıyı çıkartıp yerde yatan amcaya giydirmesine yardımcı olmamızı istedi. O sırada hem ihtiyaç sahibinin hem de bizlerin gözleri doldu."

Kaynak: AA