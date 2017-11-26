  • 26 KASIM 2017, PAZAR

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Türk Kızılayı Sinop'ta 'Sevgi Mağazası' açtı

Sinop'ta, Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz giysi alabileceği "Sevgi Mağazası" açıldı.

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Türk Kızılayı Sinopta Sevgi Mağazası açtı

Türk Kızılayı tarafından Sinop'ta yardıma muhtaç kişilerin ücretsiz giysi alabileceği "Sevgi Mağazası" açıldı. Mağazanın açılışında konuşan Vali Hasan İpek, Türk Kızılayının insani yardım konusunda dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Türk Kızılayının mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini dile getiren İpek, "Bu mağaza bunun en güzel örneklerinden biri. Yardıma muhtaç insanlarımız buradan ücretsiz kıyafet alabilecek. Emeği geçenleri kutluyor ve teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ise 150 yıldır insanlara yardım ulaştırmayı sürdürdüklerini belirtti.

Kurumun Türk milletinin "merhamet eli" olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bugün yardıma muhtaç insanlara uzanan merhamet elinin güzel bir örneğini Sinop'ta görüyoruz." dedi.

Sinop halkının kan bağışı konusunda da duyarlı olduğunu anlatan Yıldırım, "Düzenli kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza altın, gümüş ve bronz madalyalarını da takdim edeceğiz." diye konuştu.

Mağazanın açılışının ardından, düzenli kan bağışında bulunanlara plaket ve madalya verildi.

Etiketler: türk kızılayı, sinop, sevgi mağazası
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