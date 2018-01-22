Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık'tan uluslararası topluma 'Afrin' çağrısı

Afrin’e yönelik yapılan Zeytin Dalı Harekatı için Azez'e gelen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, TRT Haber'e konuştu; "Şu an için yaklaşık 50 bin kişinin çıkmak istediği bilgisi var elimizde. Dolayısıyla bu insanlara yönelik barınma merkezi oluşturuyoruz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda sivillerin zarar görmemesine için büyük önem veriyor.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bölgedeki sivillerin çatışma alanlarından boşaltılması gerektiğine dikkat çekti.

Kınık, harekat kapsamında Afrin bölgesinden olası göç durumunda Azez'de oluşturulacak kamp yerlerinde incelemelerde bulundu.

Kınık uluslararası topluma çağrı yaptı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınız, "Afrin içerisindeki bir takım ailelerle temas halindeyiz. Bunlar çıkmak istediklerini ifade ediyorlar. Biz de onlara arkadaşlarımızla beraber şu anda kamp yerlerinin hazırlığı ile ilgili çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Ama özellikle uluslararası dünyaya bu anlamda seslenmek istiyorum. Bu bölgedeki sivillerin korunması noktasında içeride çatışan unsurlar YPG ve Suriye rejiminin kapılarını açması gerekmektedir. Sivillerin o bölgeden çıkışıyla ilgili izin vermeleri gerekiyor. Aksi takdirde buradaki herhangi bir sıkıntının müsebbipleri olacaklar. Biz elimizden geldiği kadarıyla hem İdlib tarafında hem Azez tarafında bu anlamda sivillerin korunması bunlara çadırlarının, gıdalarının, diğer ihtiyaçlarının sağlanması noktasında çalışıyoruz." dedi.

TRT Haber