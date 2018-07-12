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Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık'tan Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Orta ve Doğu Karadeniz'de meydana gelecek şiddetli yağışla ilgili vatandaşları sel ve heyelan tehlikesine karşı uyardı.

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Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınıktan Karadenizde şiddetli yağış uyarısı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Orta ve Doğu Karadeniz'de yaşayan vatandaşları Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla uyardı.


Kınık yaptığı paylaşımda, "Bu akşamdan itibaren üç gün Orta ve Doğu Karadeniz'de Samsun’un Doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de 100-200 kg/m2 yağış bekleniyor. Riskli bölgelerdeki vatandaşlarımızın tedbirli olması gerekiyor. Kul tedbir alsın, Allah korusun inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: sel, Kızılay, kerem kınık, heyelan
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