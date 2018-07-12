Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık'tan Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Orta ve Doğu Karadeniz'de yaşayan vatandaşları Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla uyardı.

#DİKKAT #SEL #HEYELAN Tehlikesi



Bu akşamdan itibaren üç gün Orta ve Doğu Karadenizde Samsun’un Doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de 100-200kg/m2 yağış bekleniyor

Riskli bölgelerdeki vatandaşlarımızın tedbirli olması gerekiyor

Kul tedbir alsın, Allah korusun inşallah pic.twitter.com/Nqxmzj0KQ5 — Dr Kerem Kınık (@drkerem) 12 Temmuz 2018

Kınık yaptığı paylaşımda, "Bu akşamdan itibaren üç gün Orta ve Doğu Karadeniz'de Samsun’un Doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de 100-200 kg/m2 yağış bekleniyor. Riskli bölgelerdeki vatandaşlarımızın tedbirli olması gerekiyor. Kul tedbir alsın, Allah korusun inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber