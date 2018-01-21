Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Afrin'den çıkmak isteyen sivillere PYD/YPG izin vermiyor

Kınık, Azez'deki temaslarının ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, Zeytin Dalı Harekatı sonrası bölgedeki insani yardımın kesintisiz ve ayrım gözetmeksizin sürdürülmesi noktasında ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Afrin'den çıkmak isteyen sivilllere PYD/YPG ve rejim izin vermiyor

Afrin'daki çatışma hattında bulunan sivillerin açılabilecek yollardan tahliye edilebilmesi için çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Kerem Kınık, şöyle konuştu:

"Özellikle Azez'in doğusunda yeni kamp alanları oluşturulması, Afrin'den gelecek olan insanların insani ihtiyaçlarını karşılayabilmek için arkadaşlarımız sahada yoğun şekilde çalışıyor. Üzülerek belirtmek isterim ki Afrin'den çıkmak isteyen sivil insanların çıkışına PYD/YPG güçleri ve güney hattında da rejim izin vermiyor. Bu hatlar kapatılmış durumda. Bu, insancıl hukuk açısından bir ihlal. Bu anlamda çatışma bölgelerindeki tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka riayet etmesi, sivillerin korunması konusunda aynı duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Bu anlamda uluslararası topluma çağrı yapıyoruz. YPG/PYD'nin ve Suriye rejim güçlerinin Afrin'den çıkmak isteyen sivil halka yönelik yol kapama eylemini durdurması gerekiyor."

Afrin'de 450 bin kişi var

Kınık, Afrin bölgesinde 450 bin kişinin yaşadığının tahmin edildiğine dikkati çekti. Afrin'den çıkmak isteyenler siviller olduğunu ifade eden Kınık, şunları söyledi:

"Şu an için yaklaşık 50 bin kişinin çıkmak istediği bilgisi var elimizde. Dolayısıyla bu insanlara yönelik barınma merkezi oluşturuyoruz. Az önce de yeni kamp alanlarının kurulacağı alanları gördük. Bunların çok hızlı kurulması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda içme suyu kuyuları, günlük gıda tesisi, üstyapı, tuvalet gibi alanlar inşa edilecek. Şu an hazırlık 50 bin ama ne kadar insan gelirse gelsin, imkanlarımızı ona göre artırabiliriz."

Kaynak: AA