Türk Kızılayı çatışmadan kaçan sivillere kucak açacak

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Afrin'de terör örgütü PYD/PKK ve DEAŞ unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Tahminimiz böyle bir operasyon neticesinde çok büyük bir hareketlenmenin olmayacağı ama 50 bin gibi bir nüfus hareketliliği üzerine hazırlığımızı yapıyoruz." dedi.

Kınık, harekattaki öncelikli görevlerinin insani yardımın bölgeye kesintisiz ulaştırılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Olası göç dalgası

Kerem Kınık, Afrin bölgesinin aslında kent merkezinde yoğunlaşmış bir nüfusa sahip olduğuna işaret ederek, çevre köyleriyle beraber nüfusun 400-450 bin civarında olduğuna değindi.

"Tahminimiz böyle bir operasyon neticesinde çok büyük bir hareketlenmenin olmayacağı ama 50 bin gibi bir nüfus hareketliliği üzerine hazırlığımızı yapıyoruz." diyen Kınık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Umarım operasyon kısa sürede başarıyla sonuçlanır. Bu bölge de tıpkı Fırat Kalkanı bölgesi gibi barış adasına dönüşür, biz de bu bölgeye yönelik kalıcı barış için katkımızı sürdürürüz. Ama şu anda bu bölgeye yönelik özellikle ateş altında olan sivillerin bazılarının kalkan olarak kullanıldığını biliyoruz. Bu nedenle çıkışlarına izin verilmediğini de biliyoruz. Bu insanların çıkarılması için uluslararası baskının artırılması bekleniyor."

Kınık, Azez'e kurulacak kampın kentin doğusunda güvenli bir alanda oluşturulacağını sözlerine ekledi.