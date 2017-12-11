Türk jetleri Irak'ın kuzeyini vurdu

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Bu çerçevede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, sınırdaki karakol ve üslere saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla düzenlenen operasyonda, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Hava harekatında, teröristler tarafından kullanılan 3 mağara ve 1 sığınak da kullanılamaz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, hava harekatının ardından üslerine döndü.

TRT HABER