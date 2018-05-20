Türk Hava Yolları 85. yılını kutluyor

Yolculuğuna 7 pilot, 8 makinist, 8 memur ve 1 telsizci olmak üzere toplam 24 personel ile başlayan Türk Hava Yolları 85 yaşında.

Binlerce personeli ve genç filosuyla, Avrupa‘nın En İyi Hava Yolu Oscarı’nın sahibi Türk Hava Yolları, kuruluşunun 85. yıldönümü vesilesiyle özel bir video yayınladı.

THY, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Hayalleri sınır tanımayan 80 milyon varsa bu memlekette, 85 yıldır onları taşıyan bir havayolu var gökyüzünde. Birlikte nice 85 yıllara” ifadelerine yer verdi.

✈️

Hayalleri sınır tanımayan 80 milyon varsa bu memlekette, 85 yıldır onları taşıyan bir havayolu var gökyüzünde.

Birlikte nice 85 yıllara.#TürkHavaYolları #85YıldırGökyüzünde pic.twitter.com/tmfPWm51L1 — Türk Hava Yolları (@TK_TR) 20 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber