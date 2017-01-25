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Türk Hava Yolları 327 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanlarından 26-27 Ocak tarihinde yapacağı 327 seferini iptal etti.

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Türk Hava Yolları 327 seferini iptal etti

Türk Hava Yollarının (THY), internet sitesinde yapılan duyuruya göre, beklenen olumsuz hava koşulları ve Atatürk ile Sabiha Gökçen havalimanlarının kapasitesinin yüzde 20 azaltılması nedeniyle, 26-27 Ocak 2017 tarihlerinde 327 sefer gerçekleştirilmeyecek. THY'nin Atatürk Havalimanında yarın 160, Sabiha Gökçen Havalimanında ise 36 seferi yapılamayacak. THY, cuma günü ise İstanbul'un her iki havalimanındaki 131 seferini iptal etti.

THY yolcuları, seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu, "www.thy.com" adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek. 

Etiketler: THY, Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen, hava seferleri, thy sefer iptali
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