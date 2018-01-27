Türk halkından Mehmetçik'e büyük destek

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taksi durağının çalışanları, "Zeytin Dalı Harekatı"na destek için durağın bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Taksi durağının çalışanları, üzerinde "26 Ocak 2018'de tüm gelirimiz TSK Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır. Dualarımız Afrin'de bulunan Mehmetçiklerimizle" yazılı kağıtları taksilerine yapıştırarak müşterilerini bilgilendirdi.

Durak çalışanları, gün sonunda elde edilen bin 700 liralık kazancı, TSK Mehmetçik Vakfının banka hesabına yatırdı.

Müşteriler destek amaçlı daha fazla ücret ödedi

"Doğuda ve batıda benim askerime teyzem yemek yapıp yolluyorsa biz de ne yapabiliriz diye düşündük, arkadaşlarla bir karar aldık." diyen taksi durağının sahiplerinden Ali Kale, şunları söyledi:

"Durağımızda 5 taksimiz var. Bugünkü bütün kazancımızı Mehmetçik Vakfına bağışladık. Devletimizin ihtiyacı var mı, yok. Büyük bir devletiz Türkiye Cumhuriyeti olarak ama bizim de katkımız olsun istedik. İnşallah bizi görüp esnaf arkadaşlarımız da bu konuda girişimde bulunursa mutlu oluruz."

Kale, bugünkü işlerinin her zamankinden daha yoğun olduğunu dile getirerek, bazı müşterilerin destek amaçlı fazla ücret ödediklerini anlattı.

Müşteriler de Mehmetçik'e destek olan durak çalışanlarına teşekkür etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan ve MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan da durağa gelerek taksicilere destek amacıyla taksi kullandı.

Mehmetçik'e, kardan asker ve tank yaptılar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak isteyen vatandaşlar, ilginç bir çalışma gerçekleştirdi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde amca çocukları Abdullah Demir (33) ile Hakan Demir (16), Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e, kardan asker ve tank yaparak destek oldu.

Türk bayraklarıyla süslenen tank ve asker çalışması ilgi gördü.

Kurban kestiler, kan bağışında bulundular

Gaziantep'te bir düğün solununda gerçekleştirilen organizasyona katılan bir grup vatandaş adına konuşan Gazi Albayrak, Afrin'deki askerlerin sadakası için kurban kestiklerini söyledi.

Askerlerin operasyonu başarıyla gerçekleştirip, sağ salim vatanlarına dönmelerini temenni eden Albayrak, şunları söyledi:

"Cephedeki askerlerimiz şunu bilsin ki, 80 milyon vatandaşımız, yanı başınızda ve dualarını eksik etmiyor. Devletimizin ihtiyacı halinde 15 Temmuz'da olduğu gibi canımızla, kanımızla hazırız."

Duaların ardından tekbir ve sloganlar eşliğinde kurbanlar kesildi.

Malatya

Kent merkezinde eski belediye meydanında bulunan Türk Kızılayı kan bağış noktasında Afrin operasyonuna destek için Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk ve partililer Afrin operasyonuna destek amacıyla kan bağışında bulundu.

Terör örgütleri kullanılarak, Türkiye'nin sıkıştırılmaya çalışıldığına işaret eden Asiltürk, "Biz ülkemizin menfaati için her şeyi geri planda bırakırız. İnşallah Afrin operasyonu en kısa sürede sonuçlanır. Türkiye kendi için tehdit unsuru oluşturan yapılardan kurtulur diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kan bağışı kampanyası 5 gün sürecek.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek "engel" tanımıyor

Amasya yaşayan bedensel engelli Evren Kılıç (35), Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Genel Kurmay Başkanlığı'na mail ile gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin huzuru ve bekası için terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istediğini söyledi.

Kılıç, harekatı başladığı gönden beri takip ettiğini ve kalbinin orada görev yapan Mehmetçik'le çarptığını anlattı.

Kılıç'ın babası Ömer Kılıç da oğluyla gurur duyduğunu, ihtiyaç duyulduğu takdirde oğluyla beraber gönüllü asker olarak Afrin'e gitmeye hazır olduğunu söyledi.

20 Roman genç gönüllü askerlik başvurusu yaptı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan 20 Roman genç, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Saadet Mahallesi'ndeki Saadet Camisi'nde öğle namazı kılıp Afrin şehitleri için okutulan mevlide katılan 20 genç, daha sonra ellerindeki Türk bayraklarıyla sloganlar atarak Karacabey Askerlik Şubesi'ne yürüdü.

Roman gençler, şubede gönüllü askerlik dilekçelerini doldurarak harekata katılmak istediklerini söyledi.

Gaziantep'te 27 güvenlik korucusundan askerlik başvurusu

Nizip ilçesinde, 27 gönüllü güvenlik korucusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Güvenlik korucuları, ellerinde Türk bayrakları ve askere gitmek için yazdıkları dilekçelerle Nizip Askerlik Şubesi önünde bir araya geldi.

Amaçlarının Afrin Bölgesi’ndeki askerlere destek olmak olduğunu belirten İbrahim Toydemir, "Bizler gönüllü asker olmak için bugün Askerlik Şubesi’ne gelerek dilekçelerimizi teslim ettik. İsteğimiz dilekçelerimizin kabul olması ve askerlerimizin yanına gitmemizdir çünkü bu vatan hepimizin, ülkemiz için elimizden geleni yapmak zorundayız’’ dedi.

Kahramanmaraş

Anadolu Basın Yayın Birliği Kahramanmaraş Şube Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla askerlere yöreye özgün çörek, fıstık ezmesi, samsa ve şeker sucuğu gönderilecek.

Şube Başkanı Gökhan Şahin, paketleri 3. Hudut Tabur Komutanlığı askeri birliğindeki teslim edecek.

"Minik eller"den Mehmetçiğe duygulandıran destek

Düzce’de, 8 yaşındaki Ebrar ve 6 yaşındaki Erva Eyecioğlu, anneannelerinden öğrendikleri el işiyle Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere atkı ve bere örüyor.

Yarıyıl tatili için dedeleri Mustafa Yaman'ın Gümüşova İlçesi Hacıkadirler köyündeki evine gelen Eyecioğlu kardeşler, Zeytin Dalı Harekatı'na verilen destekleri televizyondan izledi.

Babalarının da polis olması nedeniyle bölgede mücadele veren Mehmetçiklere destek olmak isteyen kardeşler, anneannelerinden kendilerine örgü yapmayı öğretmesini istedi. Kısa sürede örgüyü öğrenen kardeşler, ellerine iplik ve şiş alarak atkı ve bere örmeye başladı.

Durumu gören dede Yaman, kardeşleri telefonla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Türkiye çapında büyük destek gören kardeşler, izleyenleri duygulandırarak yüzlerce yorum aldı.

Kız kardeşler, asker ağabeylerine "Sizi çok seviyoruz, Allah size yardım etsin." şeklinde mesaj yolladı.

Kütahyalı kadınlardan askerlere atkı, bere, eldiven

Kütahya'da Tavşanlı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Üretici Kadınlar Grubu, Afrin’de vatan savunması için teröristlere karşı mücadele veren Mehmetçik için ördükleri bere, atkı, eldivenleri içlerine yazdıkları mektupları da koyarak kargo ile gönderdi.

Şanlıurfa'dan Afrin kırsalına gıda yardımı

Şanlıurfa'da 5 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere yola çıktı.

Kaynak: AA