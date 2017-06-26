  • 26 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Türk dünyasına yeni miras 'kütüphaneler birliği'

Türk dünyasına yeni miras 'kütüphaneler birliği'

Milli Kütüphane Genel Müdürü Toman, 2016'da protokolü imzalanan Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Akraba Toplulukları Milli Kütüphaneler Birliğinin kurulma aşamasına geldiğini söyledi.

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Türk dünyasına yeni miras kütüphaneler birliği

Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan “Okuyan Dünyada Okuyan Millet” temalı Uluslararası Kütüphaneciler sempozyumuna katılan Milli Kütüphane Genel Müdürü Zülfi Toman, değerlendirmelerde bulundu.

Toman, sempozyum çerçevesinde Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Akraba Toplulukları Milli Kütüphane başkanlarıyla bir araya geleceklerini belirterek, görüşmede Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Akraba Toplulukları Milli Kütüphaneler Birliği'nin kurulması konusunun da ele alınacağını söyledi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Akraba Toplulukları Milli Kütüphaneler Birliğinin kurulmasıyla ilgili mutabakat protokolünün 2016 yılında Ankara’da imzalandığını hatırlatan Toman, “Bu birlik kurulma aşamasına geldi ve Türk iç hukukuna göre şekillendi.” ifadelerini kullandı.

Toman, birliğin amacının Türk dili konuşan ülkeler arasındaki kitap ve kültür alanındaki iş birliklerini güçlendirmek olduğuna dikkati çekerek, “Bu tür çalışmaların ülkelerin geleceğine ve kimlik oluşumuna ciddi etki edeceğini ve dünya barışına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.” dedi.

Birliğin başta Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkiye, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere toplam 13 katılımcısı olduğunu dile getiren Toman, birliğin kurulmasıyla ilgili nihai belgenin sonbaharda Ankara'da yapılacak toplantıda imzalanmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Etiketler: milli kütüphaneler birliği
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