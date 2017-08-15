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Buradasınız : » » Türk diasporası için 'Türkçe öğreticileri' yetiştirilecek

Türk diasporası için 'Türkçe öğreticileri' yetiştirilecek

YTB ile Sakarya Üniversitesi, yurt dışındaki Türk çocuklarına ana dillerini ve kültürlerini öğretecek kişilerin yetiştirilmesi için "Türkçe öğretimi yüksek lisans programı" açtı.

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Türk diasporası için Türkçe öğreticileri yetiştirilecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Sakarya Üniversitesi iş birliğinde, yurt dışındaki Türk çocuklarına ana dillerinin öğretilmesinde görev alacak kişilerin yetiştirilmesi amacıyla açılan "Türkçe öğretimi yüksek lisans programı"na başvurular devam ediyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe'nin ve Türk kültürünün doğru, etkin şekilde öğretilmesinde önemli rol oynayacak programdan mezun olacak öğrenciler, edindikleri bilgi ve donanımla gelecek nesillere ana dilini ve kültürünü öğretecek kadroları oluşturacak.

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına ana dillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini kazandıracak ve Türk kültürünü tanıtacak kişilerin yetiştirilmesi için açılan yüksek lisans programına başvurular "www.ytb.gov.tr/sakarya/" internet adresi üzerinden 3 Eylül'e kadar devam edecek.

Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlılar başvurabiliyor

Programa, üniversite eğitimini Türkiye'de veya yurt dışındaki bir ülkede tamamlamış ve halen oturum veya vatandaşlık hakkına sahip olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlılar başvurabiliyor.

Adaylar, mezun olduktan sonra yurt dışında Türkçe eğitim veren sivil toplum kuruluşları (STK) ve özel kuruluşlarda "Türkçe öğreticiliği" yapabilecek yetkinliğe ve donanıma sahip hale gelecek.

Başarıyla mezun öğrencilerden, yaşadıkları ülkelere dönerek oradaki Türk çocuklarına ana dilleri Türkçeyi öğretme rolünü üstlenmeleri bekleniyor.

Sakarya Üniversitesi kampüsünde iki yarıyıl ders ve adayın kendi ülkesinde bir eğitim kurumunda bir yarıyıl staj ya da proje dönemini kapsayacak programa kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları YTB tarafından karşılanacak.

Etiketler: sakarya üniversitesi, yurt dışındaki türkler
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