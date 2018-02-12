Türk Deniz Kuvvetleri'nden Arnavutluk'a araç desteği

Törende konuşan Arnavutluk Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ylber Dogjanı, ortak geçmişe sahip, dost ve kardeş iki ülke arasındaki güçlü bağlara vurgu yaptı.

Dogjanı, iki ülkenin Deniz Kuvvetleri arasındaki ilişkilerin sadece eğitim/öğretim alanında sınırlı olmadığını, teknik ve diğer alanlardaki mevcut işbirliğinin de ciddi gelişme potansiyeli taşıdığını, çok uzun süredir kendi gemilerini dizayn ve inşa eden Türk Deniz Kuvvetleri ile gemi inşa alanındaki imkân ve kabiliyetleri çok gelişmiş olan Türk Savunma Sanayi firmalarının elde etmiş olduğu tecrübelerden istifade etmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA