  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Türk dağcı Kırgızistan'da hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Kırgısiztan'ın Tanrı Dağları'na solo tırmanışı yapmak için giden dağcı Hakan Coşkun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Türk dağcı Kırgızistanda hayatını kaybetti

Elbistan Dağcılık Kulübü Başkanı Hakan Coşkun (41), Kırgızistan'da Tanrı Dağları'na zirve tırmanışı dönüşünde rahatsızlanarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Elbistan Dağcılık Kulübü Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Gökcecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek başkanlarının hayatını kaybettiğini, olayı üzüntü ile karşıladıklarını belirtti.

Coşkun'un, Çin sınırı yakınlarındaki Tanrı Dağları'nda, 7 bin 300 metre yüksekliğindeki Zafer Zirvesi'ne tırmanış için gittiğini dile getiren Gökcecik, "Dönüş yolunda 6 bin 300 metre yükseklikte rahatsızlanmış. Yanındaki diğer dağcılar tarafından sağlık ekiplerine haber verilmiş. Fakat başkanımızın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığının bilgisi bizlere ulaştı." diye konuştu.

Dağcı Coşkun'un, evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.

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