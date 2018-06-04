Türk çoban köpeği 32 ülkede alıcı buldu

Edremit'te üretim çiftliklerinde yetiştirilen Türk çoban köpeği Aksaray malaklısı, yurt dışında alıcı buldu.

Girişimciler Birol Başyiğit ve Kaan Bilgiç, iri cüsseleri, koruma içgüdüleri ve insancıl yapılarıyla dünya çapında ilgi gören Akrasay malaklısını, 8 yıl önce üretmeye karar verdi. Edremit ilçesinde 10 dönümlük arazide 2 milyon lira yatırım yaparak çiftlik kurdular.

Modern köpek üretim çiftliğinde 40 damızlık köpeğe 2 veteriner hekim ve 1 bakım sorumlusu çalışanlarıyla ev sahipliği yapan Başyiğit ve Bilgiç, bu türleri yurt dışına da gönderiyor.

32 ülkeye çoban köpeği gönderiyorlar

Üretim çiftliğinin ortağı Birol Başyiğit, arkadaşı Kaan Bilgiç ile 8 yıl önce kurdukları bu çiftlikten ABD, Çin, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Almanya, Endonezya, Kamerun, İtalya, Güney Kore, Çekya, Kuveyt, Katar, Peru'nun da aralarında yer aldığı 32 ülkeye safkan çoban köpeği Aksaray malaklısını gönderdiklerini söyledi.

Alman ve Belçika çoban köpeği gibi Aksaray malaklısının da dünyada tercih edilir hale geldiğini belirten Başyiğit, şunları anlattı:

"NBA yıldızları, kick boks şampiyonları, bürokratlar, siyasiler, bu köpeklere yoğun ilgi gösteriyor. Şu anda 32 ülkede köpeğimiz var. Türk ismini dünyanın 32 ülkesinde duyurmak bize gurur veriyor. Çünkü çocuklarla iyi ilişkileri var. Çiftlikteki diğer koyun, ördek, tavuk gibi hayvanlara zarar vermiyorlar. Gece evlerde çok korumacılar. Yabancılara karşı her zaman tetikteler.

Kangal'dan sonra tüm dünya Aksaray malaklısını da öğrendi. 90 kiloluk bu cüssede ve bu kadar hızlı bir köpek dünyada çok nadir görülüyor. Bunlar dünyanın en güzel ırklarından, safkanlar. Poyraz 3 yaşında. 94 kilogram ağırlığında. Omuz yüksekliği 90 santimetre. Türkiye'nin en iri köpekleri arasında. Sağlık sorunu, fiziksel hatası olmayan A kalite bir köpek. Çiftliğimizde 40 damızlık var. Mümkün olduğunca en kaliteli hayvanları üretiyoruz. Onlara en kaliteli hizmeti veriyoruz. Gezinme alanı, yiyecek ve sağlık olarak, profesyonel veteriner hekimler ile çalışıyoruz."

"Kar gütmeyi amaçlamıyoruz"

Kaan Bilgiç de, bu köpekleri yetiştirerek kar amacı gütmediklerini ve misyonlarının Aksaray malaklısını gelecek nesillere safkan olarak aktarmak olduğunu ifade etti.

Bilgiç, Osmanlı'dan bu yana yüzyıllardır bu topraklarda yaşamış bu köpeklerin dünyadan ilgi gördüğünü söyledi.

"Poyraz dünyaca meşhur bir köpek. Dünyanın her yerindeki ünlüler tanıyor. Çoğu ünlü isimlerin bahçelerinde şu anda Poyraz'ın oğulları ve kızları bulunuyor. Özel bir işletmem, fabrikam var. Ama hep içimde bu işle uğraşmak vardı. Birol ile tanıştık ve bu çiftliği kurduk. Elimizden geldiği kadar 10 dönümlük bu alanda köpeklerimize bakıyoruz. Bazı köpeklerimizi sürülerde eğitiyoruz. Buradaki köpeklerimizi, denize, dağa götürüyoruz."

Profesyonel bir Türk çoban köpeği çiftliğine sahip olduklarını anlatan Bilgiç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu köpekler için her türlü konfor sağlanıyor. Doğada nasıl yaşıyorlarsa burada da aynı şekilde yaşıyorlar. Beslenmeleri, proteinleri gözetim altında. Bu çiftliğe 2 milyon lira para harcadık. Buna değer mi derseniz, değer. Biz milliyetçi bir halkız. Bu köpeklerimizi de sahipsiz bırakamayız. Amacımız kar gütmek olsa başka sektörlere yönelirdik."

Kaynak: AA