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Türk bayrağını önce yere attılar sonra öpmeye başladılar

Çorum'da bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını ipiyle birlikte koparıp indiren iki kişi, güvenlik kameralarını görünce bayrağı öpüp tekrar yerine asmaya çalıştı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 21:00





