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Türk bayrağını önce yere attılar sonra öpmeye başladılar

Çorum'da bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını ipiyle birlikte koparıp indiren iki kişi, güvenlik kameralarını görünce bayrağı öpüp tekrar yerine asmaya çalıştı.

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Hürriyet Meydanı'nda bulunan bir iş yerinin önünde meydana gelen olayda, caddeden ara sokağa giriş yapan iki kişi, bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını kopardı.

Tam bayrağı yere atacakken güvenlik kameralarını fark edip bayrağı öpmeye başladı. İki kişinin bu hareketini güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Öte yandan Çorum’un Alaca iİçesinde yaşayan Alper Kayış isimli genç ise hareket halindeki otomobilin tavanına çıkıp, çıkardığı Türk bayrağını açarak otomobilin tavanında açtığı Türk bayrağıyla metrelerce ayakta ilerledi. 

Kaynak: DHA

Etiketler: türk bayrağı, çorum
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