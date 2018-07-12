Türk basketbolunun duayeni Doğan Hakyemez vefat etti

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınan Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez, hayatını kaybetti.

Kontrol için gittiği hastanede operasyonun ardından kalp krizi geçiren Hakyemez, yoğun bakımda yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak, Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

"Bypass oldu, ardından kanama devam edince kalp krizi sonucu vefat etti. Çok derin üzüntüsünü yaşıyoruz, kıymetli bir ağabeyimizdi, duayendi. Spor camiası önemli bir ismi kaybetti." diyen Yasak, Hakyemez'in Türk basketboluna önemli hizmetleri olduğunu vurguladı.

Başsağlığı mesajları

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve kulüpler, Antalya'da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu vefat eden Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez'in vefatı sebebiyle başsağlığı mesajları yayımladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın eski oyuncularından ve yöneticilerinden Doğan Hakyemez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Anadolu Efes Kulübü ise mesajında "Antalya'da tedavi gören basketbolun efsane isimlerinden Doğan Hakyemez'in vefatının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada da "Türk basketbol tarihinin önemli isimlerinden biri olan, ülke basketboluna sayısız hizmetlerde bulunmuş, kulübümüzde de bir dönem görev yapmış, milli takımın eski menajeri Doğan Hakyemez'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü ise "Türk basketbolunun duayen ismi, eski oyuncumuz Doğan Hakyemez'in Antalya’da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Doğan Hakyemez'e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk basketbol camiasına başsağlığı dileklerimizi sunarız." paylaşımını yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada da "Milli basketbolcu, Basketbol Milli Takımı'nın eski menajeri, basketbolun duayen isimlerinden Doğan Hakyemez'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Merhum Doğan Hakyemez'in daha önce basketbol takımında genel menajerlik görevinde bulunduğu Antalyaspor Kulübü de şu paylaşımda bulundu:

"Türk basketbolunun duayeni Doğan Hakyemez'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor Basketbol Takımı'mızda genel menajerlik görevi de yapmış olan Doğan Hakyemez'e Allah'tan rahmet, spor camiası ve kederli ailesine başsağlığı dileriz."

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka, Banvit, Büyükçekmece gibi birçok basketbol kulübü de taziye mesajı yayımladı.

Doğan Hakyemez

1950 yılında doğan ve basketbola Ankara'da başlayan Doğan Hakyemez, kariyeri boyunca Galatasaray, Şekerspor, Eczacıbaşı, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka gibi takımlarda forma giydi.

1971 yılında İzmir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımın kadrosunda da yer alan Hakyemez, basketbolu bıraktıktan sonra menajerliğe başladı.

2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın menajerliğini yapan Hakyemez, ardından da Antalya Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor, Ankara DSİ ve Antalyaspor takımlarında yönetici olarak görev yaptı.

Kaynak: AA