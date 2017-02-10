Türk balıkçılar Kardak'ta güvenle balık avlıyor

Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan Sahil Güvenlik botları, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme görevini sürdürürken bölgede avlanan Türk balıkçıların güvenliğini de sağlıyor.

Sabah erken saatlerde Gümüşlük Limanı'ndan çıkan balıkçılar, özellikle Kardak kayalıkları, Çavuş ve Çatal Adası önlerinde av aradı. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin gözetiminde bölgede avlanan balıkçılar, yeniden limana döndü. Burada tuttukları balıkları sahilde bekleyenlere satan balıkçılar, son birkaç gündür yaşadıkları hareketli saatleri habercilerle paylaştı.

Kardak ve yakın adalar etrafında avlandıktan sonra yeniden limanına yanaşan turizmci ve balıkçı Görkem Kayacan da sabah çok erken saatlerde limandan ayrılıp bölgeye hareket ettiklerini anlattı.

Çavuş Adası ve Kardak kayalıkları bölgesinde avlandıklarını dile getiren Kayacan, "75- 80 metreden anten mercan, sinarit, lagos, ahtapot, kalamar avına çıkıyoruz. Sabah ağ atıyoruz, öğlene kadar avlanıp dönüyoruz." dedi.

Kardak kayalıklarının yakınına sokulmadıklarını belirten Kayacan, şunları söyledi:

"O bölge bizim için yasak, çipura balığı olduğu için tercihimiz orası oluyor, tabii sürekli gidemiyoruz. Yunan Sahil Güvenlikleri bizi taciz edemiyor çünkü bizim Sahil Güvenlik müdahale ediyor."

Bölgede Türk Sahil Güvenlik ekipleri olduğu sürece rahat nefes aldıklarını ifade eden Kayacan, "Sahil Güvenlik ekipleri her zaman balıkçıların ve denizcilerin yanında. Bir şey olduğu zaman, müdahale ediyorlar. Sahil Güvenliğimiz var oldukça biz Kardak'ta avlanırız." diye konuştu.