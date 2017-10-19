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Türk askerinin faaliyetlerini kolaylaştırmak için lojistik destek

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, askeri personelin kışladan, üs bölgesinden uzun ya da kısa süreli ayrılmasında kullanılmak üzere gerekli malzemeleri temin etmek üzere harekete geçti.

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Türk askerinin faaliyetlerini kolaylaştırmak için lojistik destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin İdlib kentinde gerginliği azaltma bölgesinde gözlem noktaları oluşturmak amacıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki sevkiyatı, bu süreçte askeri faaliyetleri kolaylaştıracak kimi ihtiyaçları da beraberinde getiriyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), TSK ile diğer güvenlik kurumlarının başta sistem ihtiyaçları olmak üzere gereksinim duydukları ürün ve hizmetlerin karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kimi zaman yıllara yayılan projeler yürüten Müsteşarlık, kimi zaman da çeşitli alanlarda ortaya çıkan acil ihtiyaçlara yanıt veriyor.

Müsteşarlık, son dönemde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında artan askeri hareketlilikle birlikte çok sayıda askeri personelin bulundukları birliklerden başka birlik ya da bölgelere geçişlerini daha kolay yapabilmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan çantaların temin edilmesi için harekete geçti.

Firmalardan teklif isteyen SSM, 8 bin 280'er adet büyük boy intikal çantası ve küçük boy şahsi̇ malzeme çantası temin etmeye hazırlanıyor.

Etiketler: Savunma Sanayii Müsteşarlığı, lojistik destek
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