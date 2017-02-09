Türk askeri Kardak nöbetini bırakmıyor

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarını sisli havaya rağmen bugün de sürdürdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan Sahil Güvenlik botları, yoğun sise rağmen civarda periyodik olarak devriye nöbetini 11'inci günde de icra etti.

Öğle saatlerinden itibaren denizde görüş mesafesinin oldukça düşmesi nedeniyle, Kardak kayalıkları karadan güçlükle görülebildi. Ekipler buna rağmen devriye görevini aksatmadı.

Türk Sahil Güvenlik unsurlarının devriyesi sırasında bir Yunan güvenlik botunun da Kardak'ın arkasındaki kayalıkların yakınında beklediği görüldü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir askeri gemi de hem yasa dışı geçişi engellemek hem de bölgede yaşanabilecek olumsuz bir duruma ani müdahale edebilmek için Turgutreis açıklarındaki Çatal ada önlerinde bekleyişine aralıksız devam etti.

Öte yandan, sabah saatlerinde Gümüşlük Limanı'ndan çıkan balıkçılar, gün boyu Kardak kayalıkları yakınlarında ve Çavuş adası önlerinde avlandı.