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Buradasınız : » » Türk askeri İdlib'de çoşkuyla karşılandı

Türk askeri İdlib'de çoşkuyla karşılandı

İdlib'de gerginliği azaltmak için bölgeye giden TSK konvoyu, Suriyeliler tarafından çoşkuyla karşılandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde bugün gözlem noktalarından 5'incisi olan 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlandığını duyurmuştu.

TSK'dan İdlib'e yeni ateşkes gözlem noktası

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneydoğusunda Ebu Zuhur ilçesine bağlı Tel Tukan kasabasında 7 no'lu gözlem noktası çalışmalarına başlayan TSK birlikleri, bölge halkı tarafından çoşkuyla karşılandı.

Türk askerinin Tal Tukan bölgesine giderken Suriyeliler tarafından sevinçle karşılanması sosyal medyada geniş yer buldu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı. Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: tsk, idlib
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