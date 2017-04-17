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Buradasınız : » » Türk asıllı ABD vatandaşı FETÖ'den hakim karşısında

Türk asıllı ABD vatandaşı FETÖ'den hakim karşısında

Hatay'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında dava açılan Türk asıllı ABD vatandaşının yargılanmasına başlandı.

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Türk asıllı ABD vatandaşı FETÖden hakim karşısında

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında dava açılan Türk asıllı ABD vatandaşının yargılanmasına başlandı.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Serkan Gölge ile ABD'nin Adana konsolosluğundan bir gözlemci, avukat ve tanıklar hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve suçlamaların okunmasının ardından savunmaya geçildi.

Serkan Gölge, hakkındaki iddianamede yer alan tespitlere cevap vererek, suçlamaları reddetti.

FETÖ terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne süren Gölge, NASA'da görev yaptığını ve oraya girebilmek için çok çalıştığını, birilerinin desteğini almadığını kaydetti.

Tatil için Hatay'a ailesinin yanına geldiği ve dönüşte havaalanına giderken tutuklandığını anımsatan Gölge, ikamette yapılan aramada bulunan 1 ABD dolarının kendisine ait olmadığını, o odanın kardeşinin olduğunu ve bu parayla bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Sanık Gölge'nin tutukluluk halinin devamına karar verildiği dava, 26 Mayıs tarihine ertelendi.

Etiketler: abd, fetö, PDY, hatay, FETÖ operasyonu, FETÖ ABD, Fetullah Gülen
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